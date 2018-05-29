اختيار جامعة الإسكندرية ضمن الجامعات الأفضل عالميًا لعام 2018

أعلنت جامعة الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، عن تصنيفها ضمن الجامعات الأفضل عالميًا وفقًا لما أعلنه مركز التصنيف العالمي للجامعات CWUR - Center for World University Rankings عن أفضل ألف جامعة لعام 2018.



وقالت الجامعة في بيان لها، أنه تم اختيار ألف جامعة من بين 18 ألف جامعة شملهم التصنيف من مختلف دول العالم، حيث جاءت جامعة الإسكندرية فى الترتيب الرابع محليًا، و903 عالميًا.



من جانبه صرح الدكتور عصام الكردى رئيس الجامعة، أن جامعة الإسكندرية حققت تقدمًا فى الترتيب العالمى هذا العام وفقًا لهذا التصنيف بالمقارنة بالأعوام السابقة، مشيرًا إلى أن هذا التقدم يعد مؤشرًا لنجاح استراتيجية الجامعة فى النهوض بالبحث العلمى كأحد متطلبات الدخول في التصنيفات العالمية، بالإضافة إلي العمل على تشجيع الباحثين على النشر الدولى المتميز، ودعم نشر الأبحاث فى المجلات العالمية المفهرسة، يذكر أن هذا التصنيف يعتمد على عدة معايير من بينها جودة التعليم، ومخرجات البحث العلمى، والنشر المتميز، وتوظيف الخريجين.

