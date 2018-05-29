"الرقابة المالية" توافق على زيادة رأس مال "الأولى للاستثمار" إلى 5.5 مليون جنيه



وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية علي نشر تقرير افصاح شركة الاولي للاستثمار والتنمية العقارية الخاص بإجراءات السير في زيادة رأس المال المصدر من 5 مليون جنيه الى 5.5 مليون جنيه بزيادة قدرها 500000 جنيه وبزيادة في الاسهم بمقدار 500000 سهم عن طريق ارباح عام 2017 .



وأوضحت الشركة في بيان للبورصة اليوم أنه من المقرر تمويل الزيادة من أرباح 2017.



وفي أبريل الماضي، وافق مجلس إدارة الشركة على زيادة رأس المال المصدر من 5 ملايين جنيه إلى 5.5 مليون جنيه، عبر أسهم مجانية.



وحققت الشركة أرباحاً بلغت 89.9 ألف جنيه خلال العام المنتهي في ديسمبر الماضي، مقابل أرباح بلغت 86.07 ألف جنيه في 2016.



ويبلغ رأسمال الشركة 5 ملايين جنيه، موزعاً على 5 ملايين سهم، بقيمة اسمية جنيه للسهم.