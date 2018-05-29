أرباح "بنك التعمير" ترتفع 13.2% خلال الربع الأول من 2018

أعلن بنك التعمير والاسكان عن القوائم المالية المجمعة للفترة من 01/01/2018 الى 31/03/2018، حيث أظهرت النتائج ارتفاع الارباح بنسبة 13.2% علي أساس سنوي



وأوضح البنك في بيان للبورصة اليوم ان البنك قد حقق صافي ربح قدره 630,8 ملين جنيه مقابل صافي ربح قدره 556,8 مليون جنيه.



وارتفع عائد القروض للبنك خلال الربع الاول من 2018 الي 1.7 مليار جنيه مقابل عائد قروض بلغ 902 مليون جنيه بالفترة المقارنة من 2017.



كما سجلت تكلفة ودائع البنك نحو 748.4 مليون جنيه خلال الربع الأول مقابل 350.5 مليون جنيه بالفترة المقارنة من 2017.



يُشار إلى أن البنك حقق أرباحاً بلغت 1.31 مليار جنيه خلال العام المنتهي في ديسمبر الماضي،مقابل أرباح بلغت 754.8 مليون جنيه في 2016.



