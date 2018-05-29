ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

أرباح "بنك التعمير" ترتفع 13.2% خلال الربع الأول من 2018

الثلاثاء 29/مايو/2018 - 01:25 م
أرباح بنك التعمير ترتفع 13.2% خلال الربع الأول من 2018
طباعة
نيفين سمير
 
أعلن بنك التعمير والاسكان عن القوائم المالية المجمعة للفترة من 01/01/2018 الى 31/03/2018، حيث أظهرت النتائج ارتفاع الارباح بنسبة 13.2% علي أساس سنوي

وأوضح البنك في بيان للبورصة اليوم ان البنك قد حقق صافي ربح قدره 630,8 ملين جنيه مقابل صافي ربح قدره 556,8 مليون جنيه.

وارتفع عائد القروض للبنك خلال الربع الاول من 2018 الي 1.7 مليار جنيه مقابل عائد قروض بلغ 902 مليون جنيه بالفترة المقارنة من 2017.

كما سجلت تكلفة ودائع البنك نحو 748.4 مليون جنيه خلال الربع الأول مقابل 350.5 مليون جنيه بالفترة المقارنة من 2017.

 يُشار إلى أن البنك حقق أرباحاً بلغت 1.31 مليار جنيه خلال العام المنتهي في ديسمبر الماضي،مقابل أرباح بلغت 754.8 مليون جنيه في 2016.

المزيد عن: تعاملات البورصة اليوم تعاملات البورصة البورصة المصرية البورصة اخبار مصر اليوم اخبار البورصة المصرية اخبار البورصة أخبار مصر
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع ردود فعل قوية على نقل السفارة الأمريكية إلى القدس المحتلة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية - منتخبات
المكسيك - أساسي
0
x
03:00
0
ويلز - أساسي
تونس - الأوليمبي
-
x
23:00
-
مصر - الأوليمبي
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
5/29/2018 1:40:05 PM