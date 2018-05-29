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"أكتوبر فارما" تنتهي من بيع 8.8 ألف سهم خزينة

الثلاثاء 29/مايو/2018 - 01:25 م
أكتوبر فارما تنتهي من بيع 8.8 ألف سهم خزينة
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نيفين سمير
 
قالت شركة أكتوبر فارما ، بأنها قامت ببيع 8.8 الف  سهم خزينة خلال جلسة يوم الأثنين الموافق 28/05/2018.

وأضافت الشركة في بيان للبورصة اليوم بأنها أنتهت من عملية كامل أسهم الخزينة التي اعلنت عنها.

وفي الأسبوع الماضي، وافق مجلس إدارة شركة أكتوبر فارما، على بيع 8820 سهم الباقية من أسهم الخزينة.

وكانت الشركة قامت ببيع 80 ألف سهم خزينة في جلسة 29 أبريل الماضي، حيث انتهت من بيع 240 ألف سهم خزينة بسعر السوق على دفعات.

يُشار إلى أن الشركة حققت أرباحاً بلغت 56 مليون جنيه في العام المنتهي في ديسمبر الماضي، مقابل أرباح بلغت 35 مليون جنيه في 2016.


ويبلغ رأسمال أكتوبر فارما 60 مليون جنيه، موزعاً على 6 ملايين سهم، بقيمة اسمية قدرها 10 جنيهات للسهم الواحد.
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