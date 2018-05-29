الإدعاء العام البلجيكي يعتبر حادثة إطلاق النار في مدينة لييج عملاً إرهابياً



وكانت وسائل إعلام بلجيكية، أفادت إن أربعة أشخاص لقوا مصرعهم في هجوم مسلح بمدينة لياج، غربي بلجيكا، بينهم المهاجم ورجلين شرطة.



وحسبما نقلت صحيفة "لوسوار" البلجيكية، فإن رجلا أطلق الرصاص على رجلي شرطة، حوالي الساعة العاشرة والنصف صباحا، في شارع "أوجستان" بوسط المدينة.



وأظهر مقطع فيديو، تم تداوله على تويتر، حالة من الهلع في أحد شوارع بلجيكا، وعدد من المارة يركضون للوذ بالفرار من موقع الهجوم.

اعتبر الادعاء العام البلجيكي، حادث إطلاق النار في مدينة لييج عملًا إرهابيًا، حسبما ذكرت قناة "إكسترا نيوز"، في خبر عاجل لها، منذ قليل.