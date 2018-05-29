شاهد.. حماس الكشافة يوميًا من تحية العلم لخدمة المعتمرين بالحرم





يصطف يوميًا أكثر من 300 كشاف وقائد كشفي في معسكر خدمة المعتمرين، الذي تُقِيمه جمعية الكشافة العربية السعودية بمعسكرها الرئيسي في مشعر عرفات.





ويقف الكشافة قبل انطلاقة عمل كل يوم في الحرم المكي الشريف أمام سارية بارتفاع يتجاوز الــ 15 مترًا بين جنبات المعسكر، تحمل علم المملكة العربية السعودية، ويرددون جميعًا وبصوت بطولي حماسي واحد أن تحيا المملكة العربية السعودية، وأن يبقى خادم الحرمين الشريفين ذخرًا للوطن.





وُيردد الكشافة النشيد الوطني للمملكة في رسالة تربوية كشفية تعمل على ترسيخ الانتماء الوطني لهذه البلاد ولولاة الأمر في نفوس وعقول النشء.





وتعد تحية العلم الوطني أحد أهم التقاليد الكشفية التي يتمسك بها الكشفية في أية ظروف؛ حيث يحيونه كل يوم قبل مباشرتهم لأعمالهم اليومية.



