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الاتحاد الأوروبي يرفض معاقبة راموس بعد ضرب محمد صلاح

الثلاثاء 29/مايو/2018 - 01:25 م
الاتحاد الأوروبي يرفض معاقبة راموس بعد ضرب محمد صلاح
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الفجر الرياضي
 

رفض الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، توقيع أي عقوبة على سيرجيو راموس مدافع فريق ريال مدريد الإسباني، بعد التدخلات العنيفة أمام ليفربول في نهائي دوري أبطال أوروبا.


ذكرت صحيفة الموندو ديبورتيفو، أن الاتحاد الأوروبي رفض توقيع عقوبة على راموس بعد تدخله العنيف على كاريوس حارس مرمي فريق ليفربول قبل هدف نزيمة الأول بدقيقتين.


وقال مسئولو الاتحاد الأوروبي في البيان الصادر، إن القاعدة التأديبية التي تسمح بفتح تحقيق في حالات سوء السلوك، لا تنطبق في هذه الحالة.


وأضاف الاتحاد الأوروبي: لم يكن هناك أي احتجاج آخر من راموس ضد لاعبي ليفربول.


وآثارت قرارات الاتحاد الأوروبي غضب جماهير ليفربول، بسبب تعمد راموس إيذاء لاعبي الفريق، خاصة محمد صلاح الذي غادر ملعب اللقاء في الشوط الأول بعد تعرضه لإصابة في الكتف بسبب راموس.

المزيد عن: محمد صلاح ليفربول ريال مدريد راموس الاتحاد الأوروبي
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