سكرتير عام مساعد المنوفية يبحث عددًا من الشكاوى والطلبات خلال لقاء خدمة المواطنين (صور)

عقد اليوم اللواء علاء يوسف سكرتير عام مساعد المحافظة اللقاء الأسبوعي لخدمة المواطنين لبحث شكاوي وطلبات المواطنين بحضور مدير إدارة خدمة المواطنين بديوان عام المحافظة حيث تم بحث 7 طلبات وشكاوى لعدد من المواطنين والتي تنوعت ما بين طلبات لرؤساء الأحياء والمدن وطلبات لمديري بعض المديريات الخدمية وغيرها.



حيث استمع السكرتير العام المساعد لطلبات عن صلاحية تراخيص بناء الى جانب طلبات انتداب بالتربية والتعليم وشكوى متضررين من وجود قمامة يتم إلقاءها بأرضهم.



هذا وقد أحال السكرتير العام المساعد باقي الطلبات والشكاوى إلى الجهات المختصة لإتخاذ اللازم، وأصدر توجيهاته بتشكيل لجنة من الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة بالديوان العام لدراسة عدد من الطلبات المقدمة من المواطنين وسرعة البت فيها بتقارير عاجلة.



يأتي هذا في إطار توجيهات الدكتور أيمن مختار سكرتير عام المحافظة بضرورة نهج سياسة فعالة للاستجابة لشكاوي المواطنين من خلال التجاوب المباشر من قبل رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء ومديري المديريات الخدمية مع المواطنين من خلال العمل الميداني والاستماع إلي شكواهم.