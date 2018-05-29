بعد تخفيض البنك الأهلى للفائدة.. 5 بنوك تقدم شهادات الاستثمار بعائد مرتفع

أعلن البنك الأهلي المصري، فروعه، خفض الفائدة على شهادة الاسثمار (ب) ذات العائد 16.25%، بنسبة 0.5%، لتهبط إلى 15.75%، اعتباراً من الأحد الماضي، وفيما يلي نرصد بعض البنوك العاملة في السوق المحلى والتي تقدم أعلى عائد ثلبا لشهادات الاستثمار، وجاءت كالتالي:







بنك مصر:

يقدم بنك مصر شهادة مدتها 3 أعوام بفائدة ثابتة 15% تصرف كل 3 أشهر، ويبدأ الاكتتاب في الشهادة من أول ألف جنيه ومضاعفاتها.





كريدى أجريكول:

يقدم البنك شهادة ادخار بفائدة ثابتة 12.5% يصرف عائدها شهريا، أو 13% يصرف عائدها كل 3 أشهر، أو 13.25% يصرف عائدها كل 6 أشهر.





بنك :SAIB

يقدم البنك شهادة بفائدة ثابتة 14% يصرف عائدها شهريا لمدة ثلاث سنوات .ويبدأ الاكتتاب في الشهادة من 500 جنيه ومضاعفاتها.





بنك الإسكندرية:

يقدم البنك شهادة ادخار بفائدة ثابتة 12.75% على العائد الشهري، و13% على العائد الذي يصرف كل 3 أشهر، ومدتها ثلاث سنوات.





التعمير والإسكان:



يقدم البنك شهادة بفائدة ثابتة 13% مدتها ثلاث سنوا، ويصرف عائدها كل 3 أشهر.