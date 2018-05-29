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بعد تخفيض البنك الأهلى للفائدة.. 5 بنوك تقدم شهادات الاستثمار بعائد مرتفع

الثلاثاء 29/مايو/2018 - 01:12 م
بعد تخفيض البنك الأهلى للفائدة.. 5 بنوك تقدم شهادات الاستثمار بعائد مرتفع
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الفجر الاقتصادي
 
أعلن البنك الأهلي المصري، فروعه، خفض الفائدة على شهادة الاسثمار (ب) ذات العائد 16.25%، بنسبة 0.5%، لتهبط إلى 15.75%، اعتباراً من الأحد الماضي، وفيما يلي نرصد بعض البنوك العاملة في السوق المحلى والتي تقدم أعلى عائد ثلبا لشهادات الاستثمار، وجاءت كالتالي:

بنك مصر:
يقدم بنك مصر شهادة مدتها 3 أعوام بفائدة ثابتة 15% تصرف كل 3 أشهر، ويبدأ الاكتتاب في الشهادة من أول ألف جنيه ومضاعفاتها.

 كريدى أجريكول:
يقدم البنك شهادة ادخار بفائدة ثابتة 12.5% يصرف عائدها شهريا، أو 13% يصرف عائدها كل 3 أشهر، أو 13.25% يصرف عائدها كل 6 أشهر.

 بنك :SAIB
يقدم البنك شهادة بفائدة ثابتة 14% يصرف عائدها شهريا لمدة ثلاث سنوات .ويبدأ الاكتتاب في الشهادة من 500 جنيه ومضاعفاتها.

 بنك الإسكندرية:
يقدم البنك شهادة ادخار بفائدة ثابتة 12.75% على العائد الشهري، و13% على العائد الذي يصرف كل 3 أشهر، ومدتها ثلاث سنوات.

 التعمير والإسكان:
يقدم البنك شهادة بفائدة ثابتة 13% مدتها ثلاث سنوا، ويصرف عائدها كل 3 أشهر.



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