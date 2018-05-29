ننشر أسماء أوائل الشهادة الإعدادية ببني سويف

أعلن المهندس شريف حبيب محافظ بني سويف، اليوم الثلاثاء، أسماء العشرة الاوائل بالشهادة الإعدادية العامة للعام الدراسي 20172018 وهم:



1. نهى أيمن عمارة ( الواسطى) =د (280) درجة

2. نورهان القذافي محمود (بني سويف) (279.75)

3. ياسمين محمد عوض الله أحمد (ناصر) (279.5)

4. أميرة صبري أحمد محمد (سمسطا) (279.5)

5. عبد الرحمن حسين معوض (ناصر) (279.5)

6. خالد مصطفى أحمد رمضان (بني سويف) (279.25)

7. دينا ربيع محمد عبدالغني (بني سويف) (279.25)

8. تسنيم حمدي حسين محمد (ناصر) (279)

9. منة الله علاء نبيل أحمد (بني سويف) (279)

10. رزان محمد رمصان عبدالوهاب (بنى سويف) (279)

11. جوليانا هاني خير معوض (بني سويف) (279)

12. هدير علاء على توفيق (ببا) (279)

13. آلأء محمد بكري على (اهناسيا) (279)

14. نورهان علاء حسن محمد (ناصر) (279)

15. أميرة أحمد سعيد مرزوق (سمسطا) (279)

16. أحمد محمد عبدالرحمن أبو الفضل (بني سويف) (279)

17. منار هاني عبده عبدالله (ناصر) (279)

18. آية نادي يسن حسن (ببا) (279)

19. زياد اسماعيل إبراهيم أحمد (الفشن) (279)

20. مارفي أسامة سعد ميلاد (ناصر) (279)



وكان المحافظ قد أعتمد النتيجة بنسبة بنجاح عامة 65.86% حيث بلغت نسبة النجاح بإدارة بني سويف 76.7 %، تلتها إدارة ناصر بنسبة نجاح 66.3 %،ثم إدارة الواسطى بنسبة 64.7%، فإدارة ببا بنسبة 61.9%، فيما سجلت إدارة سمسطا نسبة 59.7 %، تلتها إدارة اهناسيا بنسبة 54.8 %، في حين بلغت النسبة بإدارة الفشن 46.7%.



وعلى صعيد نسب النجاح بالنسبة للمواد الدراسية، فقد بلغت نسبة النجاح في مادة اللغة العربية 80.51% واللغة الانجليزية 72.25 % والدراسات 86.18 %، والرياضيات80.11 %، والعلوم 89 %، والحاسب الآلى 85 %، والتربية الدينية 99.4%، والتربية الفنية99.7 %



قدم المحافظ التهنئة لأولياء الأمور والطلاب بمناسبة النجاح والتفوق، متمنيا لهم استكمال مسيرة التعليم بروح النجاح وصولا إلى المشاركة في نهضة ورفعة الوطن.

