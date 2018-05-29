مدير أمن المنيا يشهد الدورة الـ67 لتنمية مهارات الشرطيين

شهد اللواء ممدوح عبد المنصف حبيب، مدير أمن المنيا، ختام الدورة التثقيفية رقم 67 لتنمية مهارات رجال الشرطة، في مجال العلوم الإنسانية والاجتماعية والقانونية.



أكد مدير الأمن، على احترام حقوق الإنسان في ظل القانون، وحسن معاملة المواطنين، والتحلي بالقيم والمثل الانضباطية والأخلاقية والحفاظ على هيبة جهاز الشرطة بالتفاني في العمل وتنفيذ الرسالة الأمنية، وفتح قنوات اتصال مع المواطنين وسرعة إنجاز عملهم لكسب ثقتهم وصولًا للتعاون المشترك بين المواطنين والجهاز لإثراء الرسالة الأمنية.



وشدد مدير الأمن، على الالتزام بالمهام المكلف بها رجال الشرطة، والواردة بخطط التأمين، ومراعاة قواعد التأمين الذاتي واليقظة التامة في الخدمات، والقواعد والضوابط المنظمة لحمل واستخدام السلاح، وتحقيق التواجد الأمني الفعال لمنع وقوع الجريمة، والذي يعد أحد أهم الأدوار الأمنية المنوطة بالشرطة.