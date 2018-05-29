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النيابة العامة: إلزام المخالف التجاري بنشر ملخص حكم الإدانة على نفقته الخاصة

الثلاثاء 29/مايو/2018 - 01:11 م
النيابة العامة: إلزام المخالف التجاري بنشر ملخص حكم الإدانة على نفقته الخاصة
أرشيفية
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الفجر السعودي
 

أعلنت النيابة العامة، اليوم الثلاثاء، عن الخطوات المتبعة في حالة صدور حكم نهائي بالإدانة في إحدى مخالفات نظام مكافحة الغش التجاري.

وأوضحت النيابة على حسابها الرسمي على "تويتر"، أنه في حالة صدور الحكم نهائيًا يتم نشر ملخص الحكم على نفقة المحكوم عليه.

وأَضافت أنه يجب أن يكون النشر في جريدتين يوميتين تصدر إحداهما في المنطقة التي وقعت فيها المخالفة أو أقرب منطقة لها.

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