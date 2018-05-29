البحوث الفلكية ترد على شائعة خطأ مصر في تحديد هلال شهر رمضان

قال الدكتور أشرف تادرس رئيس قسم الفلك بالمعهد القومى للبحوث الفلكية، حول ما أثير أخيرا عن رؤية القمر بدرا قبل موعده، وأن مصر أخطأت في تحديد هلال شهر رمضان، إنه لابد لنا أن نعلم أن عين الإنسان لا يمكنها تمييز نسبة استضاءة قرص القمر بالكامل، فهناك فترة تقدر بحوالي ثلاثة أو أربعة أيام يترائي فيها القمر لنا كالبدر الكامل وهذا بعيوننا المجردة (اي دون استخدام تليسكوبات).









وتابع خلال صفحته الرسمية على فيس بوك: ولكن الحسابات الفلكية والرصد بالتليسكوبات شيئا آخر حيث أن القمر يكون بدرا كاملا عندما تبلغ نسبة أضاءه قرصه حوالي 99.9 % أو 100 %، وعلى هذا فالقمر يترائي لنا عند هذه المرحلة لمدة يومين على الأكثر وقد يزيد أو ينقص قليلا حسب وضعه في المدار ومدى قربه أو بعده من الأرض.



