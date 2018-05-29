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أردوغان: لن نسمح للطامعين بأن تطال أيديهم مدينة إسطنبول

الثلاثاء 29/مايو/2018 - 01:16 م
أردوغان: لن نسمح للطامعين بأن تطال أيديهم مدينة إسطنبول
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أسماء العزب
 
تعهد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بعدم السماح للطامعين بأن تطال أيديهم مدينة إسطنبول التي فتحها السلطان محمد الفاتح.

وأضاف "أردوغان"، خلال تجمع للتعريف بمرشحي حزب العدالة والتنمية، اليوم الثلاثاء: "تقتضي الوطنية رفع مستوى الدخل القومي وتوزيع الأموال المخصصة للفائدة على الشعب عن طريق الاستثمارات والمساعدات الاجتماعية".

وأشار إلى أن حزب المعارضة لا يريد مطارا كبيرا ولا يريد قناة إسطنبول، واعترضوا على الجسر الثالث فقط لأنه بني في زمن أردوغان
المزيد عن: عدم السماح تعهد الطامعين الرئيس التركي اسطنبول اردوغان
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