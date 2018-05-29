قال الكرملين، اليوم الثلاثاء، إنه من حق مالك نادي تشيلسي الإنجليزي، الملياردير الروسي رومان أبراموفيتش، الحصول على الجنسية الإسرائيلية.



وقال موقع واي نت الإلكتروني: "أبراموفيتش وجد نفسه بدون تأشيرة لبريطانيا، وحصل على الجنسية الإسرائيلية، وسينتقل إلى تل أبيب حيث اشترى عقاراً هناك".



وقال المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف: "هذا من حقه".



ويعد أبراموفيتش واحداً من أكبر أغنياء بريطانيا، منذ اشترى النادي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز في 2003.



وانتهت تأشيرة أبراموفيتش البريطانية في الشهر الماضي، وقالت مصادر إن تجديدها هذه المرة يستغرق وقتاً أكثر من المعتاد، ورفضت الحكومة البريطانية التعليق على المسألة.

