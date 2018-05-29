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الهجرة الدولية: أكثر من 30 ألف مهاجر عبروا المتوسط فى 2018

الثلاثاء 29/مايو/2018 - 01:13 م
الهجرة الدولية: أكثر من 30 ألف مهاجر عبروا المتوسط فى 2018
صورة أرشيفية
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خاطر عبادة
 

أكدّت المنظمة الدولية للهجرة، اليوم أنّ أكثر من 30,300 مهاجراً وصلوا أوروبا عبر البحر المتوسط منذ مطلع العام الجارى، بينما توفى 655 شخصاً غرقاً فى مياهه.


وقال متحدث المنظمة "جويل ميلمان" خلال مؤتمر صحفى للأمم المتحدة فى جنيف، إنّ تلك الأرقام منخفضة بشكل كبير مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى، حين سجّلت عبور 69,219 مهاجراً للبحر المتوسط، وفقاً لوكالة "افى" الإسبانية.

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