حبس المتهمين بخطف طفل الطالبية للمطالبة بفدية مليون ونصف جنيه

أمرت نيابة العمرانية برئاسة المستشار أحمد عبد الفتاح بحبس المتهمين في واقعة خطف طفل ومساومة والده على دفع فدية 1.5 مليون جنيه لإعادته بمنطقة الطالبية، وذلك لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات التى تجرى معهم وطالبت النيابة بتحريات المباحث حول الواقعة .





البداية كانت ببلاغ ورد للرائد سامح بدوي رئيس مباحث قسم شرطة الطالبية، من مهندس يفيد تعرض طفله للخطف على أيدي مجهولين، وتلقيه اتصالا بطلب مبلغ مليون ونصف المليون جنيه مقابل إرجاعه.





وبتكثيف البحث وإجراء التحريات، أمكن التوصل إلى هوية المتهمين، وتمكن رجال مباحث القسم من ضبطهم، وإعادة الطفل لأسرته، بعد أن تركه الخاطفون خوفا من كشف أمرهم، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة للتحقيق وإعترف المتهمين بتفاصيل جريمتهم والتخطيط للخطف ، وأمرت النيابة بقرارها المتقد



