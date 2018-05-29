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تفاصيل مصرع شاب في تصادم بين دراجة نارية يستقلها وجرار زراعي في الدقهلية

الثلاثاء 29/مايو/2018 - 01:12 م
تفاصيل مصرع شاب في تصادم بين دراجة نارية يستقلها وجرار زراعي في الدقهلية
صورة أرشيفية
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سالى رضوان
 
لقى شاب مصرعه فى حادث تصادم بين دراجة نارية يستقلها، وجرار زراعى على طريق الدمايرة أبو طه، التابع لمركز بلقاس بمحافظة الدقهلية.

تلقى اللواء محمد حجى، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من العميد محمد شرباش، مدير مباحث الدقهلية، باستقبال مستشفى المنصورة الدولى شخص مصاب على إثر حادث تصادم وتوفى عقب وصوله.

انتقلت قوة أمنية وبالفحص تبين أن المتوفى "نبيل.م.ر" 19 سنه، عامل، وبسؤال شقيقه محمود 29 سنه، عامل، قرر بأن شقيقه كان يستقل الدراجة النارية خاصة وصدمه جرار زراعى من الخل، ولم يتهم أحد بالتسبب فى وفاته.

تحررعن ذلك المحضر اللازم للعرض على النيابة، وتباشر النيابة العامة التحقيقات.
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