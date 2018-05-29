صرف مكافأة 700جنيه للعاملين بجامعة كفر الشيخ

قرر الدكتور ماجد القمري، رئيس جامعة كفر الشيخ، صرف مكافأة مالية قيمتها 700 لجميع العاملين بالكليات، بمناسبة الانتهاء من الفصل الدراسي الثاني للعام الأكاديمي وحلول شهر رمضان الكريم وعيد الفطر المبارك، وذلك نظرًا للجهود الفائقة المبذولة منهم





وقال رئيس جامعة كفر الشيخ، ان المكافاة تشمل العاملين بجميع كلياتها ووحداتها المختلفة القائمين على رأس العمل، وتأتي في إطار تحفيز العاملين على بذل المزيد من الجهد، بما يعود بالنفع على سير العمل بالجامعة والارتقاء بالعملية التعليمية، مؤكدًا أن الجامعة تكافئ دائمًا العاملين بها على جهدهم الذي يبذلونه من أجل رفعة الجامعة.



