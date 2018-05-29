ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

ضبط طالبين لتسريبهم إجابات الثانوية الفنية بالبحيرة

الثلاثاء 29/مايو/2018 - 01:11 م
ضبط طالبين لتسريبهم إجابات الثانوية الفنية بالبحيرة
صورة أرشيفية
طباعة
إسلام أمين
 
تمكنت الاجهزة الامنية بالبحيرة، برئاسة اللواء علاء الدين عبدالفتاح، مدير الأمن، من القبض علي طالبين بتدشين وإنشاء مجموعه علي موقع التواصل الإجتماعى "الواتساب" تحمل إسم "الصف الثالث الثانوي الفني" يقوموا من خلالها بنشر أسئله وأجوبه خاصه بإمتحانات الدبلومات الفنية.

كانت قد وردت معلومات لضباط إدارة البحث الجنائي بالإدارةالعامة لتكنولوجيا المعلومات بقيام عدد من الأشخاص بتدشين وإنشاء مجموعه علي موقع التواصل الإجتماعى "الواتساب" تحمل إسم "الصف الثالث الثانوي الفني" يقوموا من خلالها بنشر أسئله وأجوبه خاصه بإمتحانات الدبلومات الفنيه باستخدام هاتف محمول مرتبط برقم شريحه محدد.

توصلت التحريات إلى تحديد مرتكب الواقعه والقائم على المجموعه المشار إليها وتبين أنه المدعو "ع.م.د" 18 عاما - طالب ومقيم بمركز دمنهور.

بتقنين الإجراءات قامت مأموريه من ضباط الإداره العامه لتكنولوجيا المعلومات بالإشتراك وضباط وحدة مباحث مركز شرطة دمنهور، أسفرت عن ضبط المتهم المذكور، وبحوزته هاتف محمول مرتبط بالشريحه المشار إليها.


بمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعه وقيامه بإدارة المجموعه المشار إليها وتسريب الإمتحانات خلالها عقب قيامه بتصوير أوراق الأسئله حال بدء لجان الإمتحانات وبفحص الهاتف المضبوط تبين إحتوائه على دلائل تشير لإرتكابه الواقعه، وذلك بالاشتراك مع المدعو "ا.ح.ص" 19 عاما - طالب، وتم ضبطه، وجاري تحرير المحضر اللازم للعرض علي النيابة العامة.
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع ردود فعل قوية على نقل السفارة الأمريكية إلى القدس المحتلة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية - منتخبات
المكسيك - أساسي
0
x
03:00
0
ويلز - أساسي
تونس - الأوليمبي
-
x
23:00
-
مصر - الأوليمبي
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
5/29/2018 1:40:05 PM