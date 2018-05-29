ضبط طالبين لتسريبهم إجابات الثانوية الفنية بالبحيرة

تمكنت الاجهزة الامنية بالبحيرة، برئاسة اللواء علاء الدين عبدالفتاح، مدير الأمن، من القبض علي طالبين بتدشين وإنشاء مجموعه علي موقع التواصل الإجتماعى "الواتساب" تحمل إسم "الصف الثالث الثانوي الفني" يقوموا من خلالها بنشر أسئله وأجوبه خاصه بإمتحانات الدبلومات الفنية.



كانت قد وردت معلومات لضباط إدارة البحث الجنائي بالإدارةالعامة لتكنولوجيا المعلومات بقيام عدد من الأشخاص بتدشين وإنشاء مجموعه علي موقع التواصل الإجتماعى "الواتساب" تحمل إسم "الصف الثالث الثانوي الفني" يقوموا من خلالها بنشر أسئله وأجوبه خاصه بإمتحانات الدبلومات الفنيه باستخدام هاتف محمول مرتبط برقم شريحه محدد.



توصلت التحريات إلى تحديد مرتكب الواقعه والقائم على المجموعه المشار إليها وتبين أنه المدعو "ع.م.د" 18 عاما - طالب ومقيم بمركز دمنهور.



بتقنين الإجراءات قامت مأموريه من ضباط الإداره العامه لتكنولوجيا المعلومات بالإشتراك وضباط وحدة مباحث مركز شرطة دمنهور، أسفرت عن ضبط المتهم المذكور، وبحوزته هاتف محمول مرتبط بالشريحه المشار إليها.





بمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعه وقيامه بإدارة المجموعه المشار إليها وتسريب الإمتحانات خلالها عقب قيامه بتصوير أوراق الأسئله حال بدء لجان الإمتحانات وبفحص الهاتف المضبوط تبين إحتوائه على دلائل تشير لإرتكابه الواقعه، وذلك بالاشتراك مع المدعو "ا.ح.ص" 19 عاما - طالب، وتم ضبطه، وجاري تحرير المحضر اللازم للعرض علي النيابة العامة.