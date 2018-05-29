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إزالة 77 حالة تعد على الأراضي الزراعية بالمنيا

الثلاثاء 29/مايو/2018 - 01:10 م
إزالة 77 حالة تعد على الأراضي الزراعية بالمنيا
صورة أرشيفية
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احمد الخميسى
 
شنت مديرية أمن المنيا حملة موسعة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية واراضى أملاك الدولة بإشراف اللواء ممدوح عبد المنصف مدير الأمن والعميد دكتور منتصر عويضة مدير البحث الجنائى بالمديريه بمشاركة ادارتى البحث الجنائى وقوات الأمن.

اسفرت الحملة عن ازالة 20 حالة إزالة التعديات على نهر النيل و57 حالة ازالة التعديات على الاراضى الزراعية والبناء بدون ترخيص على مساحة 1 فدان بإجمالي 77 حالة إزالة.

ووجه مدير الامن باستمرار تلك الحملات التصدي الفوري لتلك المخالفات حفاظا على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة.
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