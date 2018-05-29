"الإحصاء": عدد معتمري 2017 تخطَّى حاجز الـ19 مليونًا





أعلنت الهيئة العامة للإحصاء، عبر نشرة إحصاءات العمرة لعام 2017، أن إجمالي عدد المعتمرين بلغ "19.079.306" معتمر، منهم "6.532.074" معتمر قدِموا من خارج المملكة وفق بيانات وزارة الحج والعمرة.





وأشارت النشرة، التي تُنفذها الهيئة للمرة الثانية كأحد المنتجات الجديدة المتعلقة برؤية المملكة 2030، اليوم الثلاثاء، إلى أنَّ عدد معتمري الداخل من السعوديين وغيرهم بلغ "12,547,232"، من واقع نتائج مسح العمرة الذي أجرته الهيئة العامة للإحصاء.





وتابعت: "بَلغَت نسبة المعتمرين السعوديين من معتمري الداخل "46.9%"، بينما غير السعوديين من داخل المملكة بلغت نسبتهم "53.1%"، فيما جاءت نسبة الذكور من معتمري الداخل" 46.3%"، ونسبة الإناث "37.7%".





وأكدت النشرة أن "رمضان" أكثرُ الشهور التي تُؤدَّى فيها العمرة للمعتمرين من داخل المملكة، حيث بَلغَ نسبة المعتمرين خلال رمضان الماضي "53.6%" من جملة المعتمرين.





كما سجل مطار الملك عبدالعزيز الدولي في مدينة جدة أعلى نسبةٍ في استقبال المعتمرين من الخارج بنسبة "62.5 %"، فيما بَلغَت نسبة المعتمرين عبر مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز في المدينة المنورة "25.7 %".





وتسعي الهيئة وشركاؤها من الجهات الحكومية ذات العلاقة من خلال هذا النشرة، لتكوين قاعدة بيانات عن المعتمرين من داخل المملكة وخارجها؛ لدعم متخذي القرار وراسمي السياسات والخطط المتعلقة بخدمة ضيوف الرحمن من المعتمرين على حد سواء.





وقد أتاحت الهيئة كافة بيانات نتائج مسح العمرة عبر موقعها www.stats.gov.sa بأكثر من قالب لخدمة المهتمين والباحثين إضافة لدعم متخذي القرار بتفاصيل متعددة من النتائج.



