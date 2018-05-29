تسريب.. تعرف على موعد طرح هاتف Galaxy Note 9

تستعد شركة سامسونج للكشف عن هاتف "نوت 9" الجديد قبل نهاية العام الجاري، وجاء هذا وفقًا لما ذكره موقع T3 التقني.





ووفقًا للتسريبات سيتميز الهاتف بسعة تخزينية هائلة بسعة 512 جيجابايت وذاكرة RAM تبلغ 8 جيجابايت، بالإضافة إلى نموذج مع 6GB من ذاكرة الوصول العشوائي و64 جيجابايت من التخزين.





إضافة إلى فتحة لبطاقة microSD لزيادة مساحة التخزين حتى 2TB، في حين أن هناك تسريبات أخرى تشير إلى أن هاتف سامسونج المقبل سيكون له نسخة واحدة فقط.





وتشمل المواصفات الأخرى المتوقعة في جلاكسي نوت 9 معالجQualcomm Snapdragon 845 للنسخة المقرر طرحها فى الولايات المتحدة وExynos 9810 في المملكة المتحدة، ومن المتوقع أن يضم الهاتف كاميرا مزدوجة.

وتعمل شركة سامسونج على تقنية الموجات فوق الصوتية لجعل قارئ بصمات الأصابع أكثر دقة من الخيارات الحالية القائمة.

وكشف مصدر مسؤول بداخل الشركة، بأن الهاتف سيتم طرحه في أواخر أغسطس أو أوائل سبتمبر المقبل، على عكس ما قيل سابقا عن تقديم موعد طرحه ليكون في يوليو.