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وزير الأوقاف يأمر بندب 3 من المكلفين على وظائف الإدارة الإشرافية في قنا

الثلاثاء 29/مايو/2018 - 11:47 ص
وزير الأوقاف يأمر بندب 3 من المكلفين على وظائف الإدارة الإشرافية في قنا
صورة أرشيفية
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بسام عبدالحميد
 
اعتمد الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، مذكرة رئيس قطاع شئون المديريات الإقليمية، الخاصة بنتيجة الاختبارات التحريرية والشفوية للمكلفين على وظائف الإدارة الإشرافية بمديرية قنا، التي تضمنت ندب 3من المكلفين على وظائف الإدارة الإشرافية لمدة ستة أشهر.

وأوضح ان مدة الندب على الوظائف الموضحة قرين اسم كلٍّ منهم، على أن يسكن بعدها من يجتاز فترة الصلاحية للعمل القيادي بناء على تقارير المتابعة والتفتيش ومدير المديرية، وهم محمد محمود جاد المولى، قنا، رئيس قسم شئون القرآن بإحدى الإدارات، صالح حسن مصطفى إبراهيم، قنا، مفتش مساجد، إبراهيم محمد عبد السميع إسماعيل، قنا، مفتش مساجد.
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