إبراهيم نصر: "العودة إلى تقديم الكاميرا الخفية قرار مُتاح"

حدث الفنان إبراهيم نصر عن دوره في مسلسل "فوق السحاب" الذي يشارك في السباق الرمضاني على راديو إينرجي.



وقال نصر: "ليس كل من لديه ملكة اضحاك الجمهور يستطيع أن يجعله يبكي فهذه ملكة"، وعن دوره الذي يقدمه في المسلسل، تابع: "الممثل المخلص يستطيع أن يقدم أي شيء، أنا حين أبدأ في عمل جديد أقوم بخلع ملابسي وارتديت ملابس الشخصية من الداخل والخارج، اقرأ جيدا الدور واهضمه فتصبح في دمي الشخصية التي ستقدمها"، وأضاف "داخل الاستديو لا احد يقول لي ياابراهيم الكل يلقبني بإسم الشخصية".



وعن أحداث الحلقات القادمة من مسلسل " فوق السحاب"، قال: "لا أحب أن أكون قاسي لذلك لا استطيع الكشف عن باقي تفاصيل الشخصية، ولكن هناك أحداث مختلفة داخل المسلسل ستشهدها الحلقات القادمة".



وعن عودته للكاميرا الخفية مجددًا، قال "كل شيء متاح في العودة مجددا للكاميرا الخفية، طالما الموهبة موجودة فأنا من توقفت ولم يطلب مني أحد التوقف"، مضيفًا: "امتلك حرية الوقت في العودة إلى تقديم الكاميرا الخفية مجددًا".



وبسؤاله عن برامج الكاميرا الخفية التي تقدم حاليا، قال إبراهيم نصر: "كل شخص يحاول يقدم ما يستطيع في الكاميرا الخفية ولا استطيع الحكم على أحد فكل شخص همه أن يضحك الجمهور".