ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

محافظ بني سويف يعتمد نتيجة الإعدادية بنسبة نجاح 65.8%

الثلاثاء 29/مايو/2018 - 11:40 ص
محافظ بني سويف يعتمد نتيجة الإعدادية بنسبة نجاح 65.8%
المهندس شريف حبيب - محافظ بني سويف
طباعة
أحمد فتحي الدسوقي
 
اعتمد المهندس شريف حبيب محافظ بني سويف، صباح اليوم الثلاثاء، نتيجة الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية العامة للعام الدراسي 2017-2018 بنسبة بنجاح بلغت 65.86%.

وتقدم للامتحان 43252 طالباً وطالبة , حضر منهم 41541 طالباً وطالبة نجح منهم 27357 طالبا وطالبة ، فيما بلغت نسبة النجاح لطلبة المنازل 21.98%، حيث تقدم للامتحان 1179 طالبا حضر منهم 1124 بينما نجح 247.
 
وعلى مستوى الإدارات التعليمية السبع فقد بلغت نسبة النجاح بإدارة بني سويف 76.7 %، تلتها إدارة ناصر بنسبة نجاح 66.3 %، ثم إدارة الواسطى بنسبة  64.7% ، فإدارة  ببا بنسبة 61.9%، فيما سجلت إدارة سمسطا نسبة 59.7  %، تلتها إدارة  اهناسيا بنسبة 54.8 %، في حين بلغت النسبة بإدارة الفشن  46.7%.
 
وعلى صعيد نسب النجاح بالنسبة للمواد الدراسية، فقد بلغت نسبة النجاح في مادة اللغة العربية 80.51%  واللغة الانجليزية 72.25 % والدراسات 86.18 %، والرياضيات80.11  %، والعلوم 89 %، والحاسب الآلى 85  %، والتربية الدينية  99.4%، والتربية الفنية99.7 %.

المزيد عن: وزارة التربية والتعليم نتيجة شهادة الاعدادية مصر المهندس شريف حبيب محافظ بني سويف اخبار
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع ردود فعل قوية على نقل السفارة الأمريكية إلى القدس المحتلة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية - منتخبات
المكسيك - أساسي
0
x
03:00
0
ويلز - أساسي
تونس - الأوليمبي
-
x
23:00
-
مصر - الأوليمبي
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
5/29/2018 12:00:00 PM