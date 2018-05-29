محافظ بني سويف يعتمد نتيجة الإعدادية بنسبة نجاح 65.8%

اعتمد المهندس شريف حبيب محافظ بني سويف، صباح اليوم الثلاثاء، نتيجة الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية العامة للعام الدراسي 2017-2018 بنسبة بنجاح بلغت 65.86%.





وتقدم للامتحان 43252 طالباً وطالبة , حضر منهم 41541 طالباً وطالبة نجح منهم 27357 طالبا وطالبة ، فيما بلغت نسبة النجاح لطلبة المنازل 21.98%، حيث تقدم للامتحان 1179 طالبا حضر منهم 1124 بينما نجح 247.

وعلى مستوى الإدارات التعليمية السبع فقد بلغت نسبة النجاح بإدارة بني سويف 76.7 %، تلتها إدارة ناصر بنسبة نجاح 66.3 %، ثم إدارة الواسطى بنسبة 64.7% ، فإدارة ببا بنسبة 61.9%، فيما سجلت إدارة سمسطا نسبة 59.7 %، تلتها إدارة اهناسيا بنسبة 54.8 %، في حين بلغت النسبة بإدارة الفشن 46.7%.

وعلى صعيد نسب النجاح بالنسبة للمواد الدراسية، فقد بلغت نسبة النجاح في مادة اللغة العربية 80.51% واللغة الانجليزية 72.25 % والدراسات 86.18 %، والرياضيات80.11 %، والعلوم 89 %، والحاسب الآلى 85 %، والتربية الدينية 99.4%، والتربية الفنية99.7 %.



