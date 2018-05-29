نشرت صورها علي مواقع التواصل.. فأنقذتها من خطر محقق





نشر موقع "ميرور"، لقطات لسيدة وزوجها يدخلان في نوبة ضحك، بعد أن تمكنت من بروز سرة بطنها.ولكن سرعان ما حذر مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي الزوجين بأنه "فتق"، وطلبوا منهما الذهاب إلى الطبيب على وجه السرعة.تم نشر اللقطات منذ أكثر من عام، لكن تم مشاركتها عبر الإنترنت في نهاية هذا الأسبوع.في البداية، كان الزوج لا يشعر بالقلق خصوصا أن زوجته طبيبة، لكنه في وقت لاحق أوضح أن المستخدمين كانوا على حق.