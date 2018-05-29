إنييستا: من المستحيل تتويج إسبانيا بكأس العالم
الثلاثاء 29/مايو/2018 - 11:38 ص
الفجر الرياضي
اعترف إندريس إنييستا لاعب برشلونة السابق، وفريق فيسيل كوبه الياباني، بصعوبة تتويج المنتخب الإسباني بلقب كأس العالم في روسيا.
وقال إنييستا في تصريحات نشرتها صحيفة الموندو ديبورتيفو الكتالونية: اعتقد أن عملية التتويج بكأس العالم القادمة في روسيا مستحيلة على المنتخب الإسباني.
وأضاف إنييستا: من الصعب جداً التتويج بكأس العالم، ما حدث لنا في البرازيل قبل أربع سنوات يجب أن يكون دعوة للاستيقاظ والعودة من جديد بشكل أقوي.
وتابع إنييستا: لدينا مجموعة رائعة من اللاعبين، نحن في مرحلة أخري جديدة، ومدرب جديد، لدينا لاعبين مزيج من الخبرة والشباب.
وعن المنتخبات المرشحة للتتويج بالبطولة قال: البرازيل وفرنسا والأرجنتين وألمانيا هم الأبرز لحصد البطولة.