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إنييستا: من المستحيل تتويج إسبانيا بكأس العالم

الثلاثاء 29/مايو/2018 - 11:38 ص
إنييستا: من المستحيل تتويج إسبانيا بكأس العالم
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الفجر الرياضي
 
اعترف إندريس إنييستا لاعب برشلونة السابق، وفريق فيسيل كوبه الياباني، بصعوبة تتويج المنتخب الإسباني بلقب كأس العالم في روسيا.

وقال إنييستا في تصريحات نشرتها صحيفة الموندو ديبورتيفو الكتالونية: اعتقد أن عملية التتويج بكأس العالم القادمة في روسيا مستحيلة على المنتخب الإسباني.

وأضاف إنييستا: من الصعب جداً التتويج بكأس العالم، ما حدث لنا في البرازيل قبل أربع سنوات يجب أن يكون دعوة للاستيقاظ والعودة من جديد بشكل أقوي.

وتابع إنييستا: لدينا مجموعة رائعة من اللاعبين، نحن في مرحلة أخري جديدة، ومدرب جديد، لدينا لاعبين مزيج من الخبرة والشباب.

وعن المنتخبات المرشحة للتتويج بالبطولة قال: البرازيل وفرنسا والأرجنتين وألمانيا هم الأبرز لحصد البطولة.


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