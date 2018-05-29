إنييستا: من المستحيل تتويج إسبانيا بكأس العالم

اعترف إندريس إنييستا لاعب برشلونة السابق، وفريق فيسيل كوبه الياباني، بصعوبة تتويج المنتخب الإسباني بلقب كأس العالم في روسيا.





وقال إنييستا في تصريحات نشرتها صحيفة الموندو ديبورتيفو الكتالونية: اعتقد أن عملية التتويج بكأس العالم القادمة في روسيا مستحيلة على المنتخب الإسباني.





وأضاف إنييستا: من الصعب جداً التتويج بكأس العالم، ما حدث لنا في البرازيل قبل أربع سنوات يجب أن يكون دعوة للاستيقاظ والعودة من جديد بشكل أقوي.





وتابع إنييستا: لدينا مجموعة رائعة من اللاعبين، نحن في مرحلة أخري جديدة، ومدرب جديد، لدينا لاعبين مزيج من الخبرة والشباب.





وعن المنتخبات المرشحة للتتويج بالبطولة قال: البرازيل وفرنسا والأرجنتين وألمانيا هم الأبرز لحصد البطولة.







