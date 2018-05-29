كواليس أسوأ ليلة في حياة محمد صلاح

كشف روبن بونز أخصائي العلاج الطبيعي بنادي ليفربول الإنجليزي عن كواليس إصابة محمد صلاح في الكتف خلال مباراة الفريق أمام ريال مدريد الإسباني في نهائي دوري أبطال أوروبا.









وأوضح بونز أن محمد صلاح قد لا يلحق بأول مباراة لمنتخب مصر في كأس العالم 2018 رغم رغبته في المشاركة.









وقال بونز لصحيفة "ماركا" الإسبانية: "عرفنا بمجرد سقوطه على الأرض أن هناك شيئًا خطيرًا.. في فترة الاستراحة كان محمد صلاح مصدومًا لكني حاولت تهدئته وقلت له لا يمكنك فعل شيء ولا يجب أن تقلق وتبكي كثيرًا فقد حان الوقت للبحث عن حلول وليس الندم والحزن".









وأضاف بونز: "بعد ذلك تحركنا مع محمد صلاح إلى أقرب مستشفى لإجراء الفحوصات، وفي الوقت نفسه.. كنا نتابع المباراة على مواقع التواصل الاجتماعي، وكان أيضا من حولنا يخبرونا بالنتيجة".









وتابع بونز: "عندما عدنا للملعب كانت المباراة قد انتهت والفريق بأكمله قام بتغيير الملابس واستعدوا لركوب الحافلة.. ساعدناه على تغيير ملابسه لأنه لم يستطع القيام بذلك بمفرده ثم ذهبنا إلى المطار".









وواصل بونز: "محمد صلاح سيغيب مبدئيًا من ثلاثة إلى أربعة أسابيع، لكننا سنحاول تقليص هذه المواعيد النهائية رغم أن ذلك هو هدف كبير وصعب جدًا".



