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تموين بورسعيد: بدء تسليم 1013 بطاقة بدل تالف وفاقد للمواطنين

الثلاثاء 29/مايو/2018 - 11:36 ص
تموين بورسعيد: بدء تسليم 1013 بطاقة بدل تالف وفاقد للمواطنين
صورة أرشيفية
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جهندا عبد الحليم
 
أعلنت مديرية التموين ووالتجارة الداخلية ببورسعيد برئاسة ناصر ثابت عن بدء تسليم 1013 بطاقة تموين ذكية بدل تالف وفاقد للمواطنين،اليوم الثلاثاء، من خلال مكاتب وإدارات المديرية الكائنة في الأحياء.

ومن جانبه أضاف مدير عام مديرية التموين والتجارة الداخلية، أنه يتم عقد اجتماعات دورية مع مسئولى الشركات المنفذة لاستخراج البطاقات الذكية لتذليل أية عقبات تواجه المنظومة، تنفيذا لتوجيهات الدكتور على المصيلحى وزير التموين،وتحت رعاية وإشراف اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد.

وأشار إلي أنه يتم تدريب مديرى مكاتب التموين على المنظومة الجديدة وكيفية تسجيل بيانات المواطنين إلكترونيا من خلال تلقى الطلبات بالمكاتب حتى يتمكنوا من سرعة صرف المواد التموينية ونقاط الخبز.

وصرح ناصرثابت أيضًا بان ادارة حماية المستهلك تتلقى شكاوى الغش على تطبيق "واتس اب " وقد خصصت الرقم ٠١٢٨١٦٦١٨٨٠ لذلك، كما يتم تلقى الشكاوى بمبنى مديرية التموين الدور السابع امام الغرفة التجارية.
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