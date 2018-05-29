محافظ الشرقية يؤكد أهمية دور وحدة الحماية العامة للطفل في معالجة وحل مشاكل الأطفال

أكد اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية أن منشأة وحدة الحماية العامة للطفل بالديوان العام تقوم ببحث ورصد وحل المشكلات الخاصة بالأطفال وكذلك إستقبال البلاغات الخاصة بنجدة الطفل على الخط الساخن 16000 لتقوم الوحدة بتحويل البلاغات المقدمة على عنوان والمركز التابع له الطفل لحلها فوراً مشيراً إلى أن وحدة الحماية العامة للطفل تلقت 250 بلاغ وتم التعامل معها فوراً وحلها.





أوضح المحافظ أن منشأة وحدة الحماية العامة للطفل تقوم بالإشراف على 19 وحدة فرعية بمختلف مراكز ومدن المحافظة وتتكون كل وحدة من مقرراللجنة وأخصائين (إجتماعي - نفسي – قانوني ) ومدخل بيانات مشيراً أنه يتم عقد إجتماع شهري للجان حماية الطفل بالمراكز بحضور مديرو مديريات (الصحة - التعليم - التضامن - مأمور المركز - ممثل عن المجتمع المدني- رئيس المدينة) مؤكدأ أن كل مركز يضم عدد من الجهات الخدمية والشريكة في تقديم الخدمات للأطفال من ( رجال أعمال - أعضاء مجلس نواب - جمعيات نشطة).





أوضح محافظ الشرقية أن المحافظة قامت بتوقيع بروتوكول تعاون مع المجلس القومي للأمومة والطفولة ومنظمة اليونسيف على برنامج حماية الطفل وتم إختيارمحافظة الشرقية من ضمن خمس محافظات على مستوى الجمهورية للإهتمامها بحماية الطفل مشيراً أن البروتوكول يقدم دعم مادي وفني من خلال تنظيم دورات وورش عمل للعاملين بوحدات الحماية الفرعية والعامة للتدريب على طرق حماية الطفل وآليات الرصد والتعامل مع حالات الأطفال المعرضة للخطر وتفعيل الخط الساخن لإستقبال شكاوى نجدة الأطفال.





وأضافت الأستاذة سرية محمد إبراهيم مدير مكتب حماية الطفل بالمحافظة أن المجلس القومي للأمومة والطفولة يُعد صرحاً خدمياً وتوعوياً يساهم في تقديم الخدمة للأم والطفل من خلال إستراتيجية عمل محددة للنهوض بوضع الطفل والوصول به إلى براﻷمان، مشيرة إلى أنه تم عقد العديد من الإتفاقيات والبروتوكولات مع هيئات حكومية ومنظمة اليونيسيف للتخلص ومواجهة القضايا التي تواجه الأطفال في مصر مثل (أطفال الشوارع - أطفال ذوي الإحتياجات الخاصة - ختان الإناث - التسرب من التعليم - الزواج المبكر).



