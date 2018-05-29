ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

سعر الريال السعودى الآن في السوق السوداء

الثلاثاء 29/مايو/2018 - 11:33 ص
سعر الريال السعودى الآن في السوق السوداء
طباعة
 
استقر سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 29-5-2018، مسجلاً في البنك المركزي المصري نحو 4.75 جنيه للشراء، و4.79 جنيه للبيع.

وسجل الريال، 4.74 جنيها للشراء، 4.77 جنيها للبيع في بنك مصر، وعند مستوى 4.74 جنيها للشراء، 4.79 جنيها للبيع في بنك القاهرة.

وبلغ سعر العملة السعودية 4.69 جنيها للشراء، 4.83 جنيها للبيع في بنك البركة، أما في البنك العربي الافريقي فارتفع قرشًا واحدًا ليسجل  4.74 جنيها للشراء، 4.79 جنيها للبيع ، مقابل 4.73 جنيه للشراء و 4.78 جنيه للبيع بالأمس.

وسجل متوسط سعر الريال السعودى في السوق السوداء اليوم نحو 4.78 جنيها للشراء بينما وصل سعر البيع إلى 4.80 جنيها، فيما استقر سعر الريال في البنك الأهلى المصري نحو  4.74 جنيه للشراء، و4.77 جنيه للبيع.
المزيد عن: سعر العملات اليوم سعر الريال السعودى الان سعر الريال السعودى الريال السعودى اسعار العملات الان اخبار مصر اليوم اخبار الاقتصاد المصري
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع ردود فعل قوية على نقل السفارة الأمريكية إلى القدس المحتلة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية - منتخبات
المكسيك - أساسي
0
x
03:00
0
ويلز - أساسي
تونس - الأوليمبي
-
x
23:00
-
مصر - الأوليمبي
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
5/29/2018 12:00:00 PM