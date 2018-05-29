محافظ القليوبية يبحث مع مديري إدارة الأزمات آليات التصدي للكوارث (صور)

عقد اللواء محمود عشماوي محافظ القليوبية اجتماعا اليوم بحضور مديري إدارات الأزمات على مستوى المدن والأحياء بالمحافظة لبحث آليات التنسيق بينها وبين إدارة الأزمات بالمحافظة، وتفعيل عملها للتصدي للحوادث والكوارث قبل وأثناء وبعد حدوثها للحد من الخسائر البشرية والمادية.



وأعطى عشماوي تعليمات بإصدار قرار رسمي لكل مدير إدارة أزمات على مستوى المدن والأحياء بالمحافظة مرفق به الهيكل التنظيمي للإدارة وتحديد مهامها وعمل أرشيف وملف لادارة كل أزمة على حدة وتدوين الملاحظات الهامة التي يمكن الرجوع إليها في حالة حدوث الأزمة مرة أخري مطالبا بالمزيد من التدريبات ومعرفة دور كل جهة وقت الأزمة، لتقليل أى خسائر وإعداد سيناريو مسبق بالحدث وكيفية إدارته وقاعدة معلومات وبيانات دقيقة بكل منشأه والتواصل مع المواطنين لمعرفة أي أزمة أو مشكلة لسرعة إتخاذ إجراءت حلها في أسرع وقت ممكن مشددا على سرعة الإنتهاء من تكوين الهيكل التنظيمي لكل إدارة وتزويدها بالحواسب والتليفونات وشبكة الإنترنت اللازمة لتكون جاهزة للقيام بجميع مهامها بدقة.