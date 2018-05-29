لأول مرة.. ألبوم غنائي من كوريا الجنوبية يتصدر المبيعات في الولايات المتحدة

احتل ألبوم غنائي لفرقة "بي تي إس" الكورية الجنوبية قائمة الألبومات الأكثر مبيعا في الولايات المتحدة، وذلك في المرة الأولى من نوعها.

وتشتهر هذه الفرقة باستعراضاتها الراقصة المميزة والمظهر اللافت لأفرادها السبعة، وتعد أحد أكثر الفرق الغنائية مبيعا للألبومات في كوريا الجنوبية.

وتمتلك هذه الفرقة الغنائية قاعدة معجبين متحمسين بشدة تطلق على نفسها اسم "الجيش" Army.

وتصدر الألبوم الجديد للفرقة، والذي يحمل اسم "أحب نفسك: دمعة" Love Yoursel: Tear، قائمة أعلى 200 ألبوم غنائي في الولايات المتحدة من حيث المبيعات والتحميل والمشاهدة على الإنترنت.

وصدر هذا الألبوم الغنائي في وقت سابق من شهر مايو الجاري، وأذيعت واحدة من أبرز أغانيه - التي تحمل اسم "حب مزيف" - لأول مرة في حفل توزيع جوائز بيلبورد للموسيقى في لاس فيغاس بالولايات المتحدة.

وأصبح هذا الألبوم الذي يغنى باللغة الكورية "أول ألبوم بلغة غير الإنجليزية بالدرجة الأولى يحتل المركز الأول منذ أكثر من 12 عاما"، حسب مؤسسة بيلبورد المسؤولة عن إعداد قوائم الألبومات الأكثر مبيعا.

وخلال الأسبوع المنتهي في 24 مايو، وصلت مبيعات الألبوم إلى 135 ألف نسخة، لتزيح مغني الراب الأمريكي بوست مالون، الذي كان يحتل الصدارة في الأسبوع السابق، إلى المركز الثاني.

وتكونت فرقة "بي تي إس" في عام 2013، وجذبت جمهورا كبيرا في جميع أنحاء العالم بمزيج من موسيقى البوب والهيب هوب وموسيقى الإيقاع والبلوز.

وأصدرت الفرقة أغنيات باللغة الكورية واليابانية، ولديها نحو 10 ملايين متابع على وسائل التواصل الاجتماعي.

ورغم أنها لا تغني باللغة الإنجليزية، قامت فرقة "بي تي إس" بجولة في الولايات المتحدة، حيث نفدت جميع تذاكر حضور حفلاتها في كل من لوس أنجليس وشيكاغو ونيويورك.