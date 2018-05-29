فيديو مؤثر.. كلبة تلد جراءها في المطار

أنجبت كلبة ثمانية كلاب وسط محطة في مطار تامبا الدولي، وعلى الفور، أسرع رجال الإسعاف الموجودون في المكان إلى تقديم المساعدة للأم ووثّقوا هذه اللحظة بالصور والفيديو، وفق ما ذكر موقع "الدايلي ميل" البريطاني.

وكانت "إيلي" الكلبة المساعدة في المطار ترافق أحد الركاب، في طريقها إلى فيلادلفيا، حين أحسّت بالمخاض.وشاركت جمعية Tampa Fire Rescue هذه اللحظة الجميلة في مواقع التواصل الاجتماعي. وعلّقت إدارة المطار في منشور على تويتر: "الكلبة المساعدة للمسافرين تنجب جراء".من جهتها، أكّدت مالكة إيلي أنّها أنجبت ثمانية جراء، من بينها 7 ذكور وأنثى، ووصلت على الفور إلى مكان الحادث فور سماعها الخبر لتهدئتها ومشاركتها هذه اللحظة الخاصة. فوضعت تحت إيلي أقمشة قطنية لتعقيم المكان وحماية الجراء من أي جرثومة، وبعد الولادة، نظّف الجراء واحدًا تلو الآخر.يذكر أنّ والد الجراء، وهو يعمل أيضًا كمساعد للمسافرين، كان أيضًا في المطار أثناء الولادة وشهد على العملية