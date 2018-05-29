الكرملين: لا خطط لمشاركة روسيا في قمة الولايات المتحدة وكوريا الشمالية

قال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، إن بلاده لا تخطط لمشاركة في القمة المرتقبة بين الولايات المتحدة الأمريكية وكوريا الشمالية.

وأوضح بيسكوف، اليوم الثلاثاء 29 مايو، أن لا خطط لمشاركة بلاده في القمة المرتقبة بين بيونغ يانغ وواشنطن.

وقال للصحفيين، ردا على سؤال في هذا الصدد، "كلا، إنها قمة ثنائية يجري التحضير لها، ولا يخطط لأي مشاركة روسية".

وكان فريق من المسؤولين الأمريكيين قد عبر الخط الحدودي بين الكوريتين إلى كوريا الشمالية، أول من أمس الأحد، لإجراء محادثات للتحضير للقمة المرتقبة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، حيث يواصل الجانبان المضي قدما في الترتيب للقمة، رغم وجود شكوك حول إمكانية انعقادها.