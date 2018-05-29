الإمارات في المقدمة.. مصر تحقق 415.987 مليون دولار فائض تجاري مع 16 دولة

نجحت مصر فى تحقيق فائض تجارى لصالحها مع 16 دولة منها، حيث فاق حجم وقيمة الصادرات المصرية لتلك الدول الـ16، قيمة الواردات، وجاءت دولة الإمارات العربية فى مقدمة الدول التى حققت مصر فائضاً تجاريا معها.



بلغ إجمالى الفائض التجارى الذى حققته مصر مع 16 دولة عربية خلال شهر فبراير الماضى، 415.987 مليون دولار، استحوذ الفائض مع دولة الإمارات وحدها على 146.066 مليون دولار، حيث ارتفعت قيمة الصادرات المصرية للإمارات عن الواردات منها.



بلغت قيمة صادرات مصر للإمارات فى شهر فبراير الماضى نحو 198 مليون دولار، مقابل 51.9 مليون دولار فقط واردات، ومن واقع بيانات نشرة التجارة الخارجية لمصر خلال شهر فبراير 2018 الصادرة عن جهاز الإحصاء، تمثلت الدول الـ16 التى حققت معها مصر فائضاً تجارياً فى:



- الأردن، سوريا، ليبيا، موريتانيا.



- اليمن، السودان، الصومال، الإمارات.



- عمان، تونس، الجزائر، لبنان، المغرب.



هذا بجانب 3 دول عربية أخرى، صدرت مصر غليها فقط دون الاستيراد منها، هى "فلسطين، جزر القمر، جيبوتى"، وجاءت القيمة التصديرية لمصر إلى تلك الدول، كالتالى: 7.143 مليون دولار، 100 ألف دولار، 2.514 مليون دولار"، على التوالى.



جدير بالذكر، أن إجمالى حجم التبادل التجارى "صادرات وواردات" بين مصر والدول العربية خلال فبراير الماضى، بلغ نحو 1.7 مليار دولار، منها نحو مليار دولار واردات، و782 مليون دولار واردات.



شكلت واردات الدول العربية نسبة 18% من إجمالى واردات مصر فى فبراير 2018، والتى بلغت نحو 5.5 مليار دولار، فيما شكلت الصادرات المصرية للدول العربية نسبة 33.9% من جملة صادرات مصر، والبالغة 2.3 مليون دولار خلال شهر فبراير الماضى.



