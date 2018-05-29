انطلاق امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية بمعاهد محافظة قنا

انطلقت امتحانات الثانوية الأزهرية اليوم الثلاثاء، في معاهد محافظة قنا، وسط إجراءات أمنية مشددة وانتشار لقوات الشرطة حول مقرات اللجان.



وأوضح الشيخ تاج الدين أبوالوفا، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة قنا الأزهرية، إن الامتحانات تسير بكل سهولة وأريحية بتعاون مشترك بين الأزهر والمحافظة والجهات الأمنية، مشيرًا إلى أنه لم يتم تلقى أى شكاوى من لجان الامتحانات بمختلف مواقعها.



وأكد أن لجان امتحانات الثانوية الأزهربة تشهد تأمين قوات الشرطة لمقرات اللجان، واتخذت القوات حراسات مشددة حول مقرات اللجان، وسط منع اصطحاب الهواتف المحمولة داخل اللجان.

