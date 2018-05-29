موظفين يذهبون إلى عملهم عن طريق "الشباك" في المحلة الكبرى (صور)

تشهد منطقة الجمهورية التابعة لحي ثان المحلة الكبري بمحافظة الغربية، مأساة حقيقية يعيشها سكان منطقة المساكن، والتي عرف سكانها "بسكان الصين الشعبية"، نظرا لكثافتها السكانية، نتيجة انسداد مواسير الصرف الصحى، وخروج المياه لتغرق المنازل والمحلات التجارية، وانتشار القاذورات في كميات من البرك والمستنقعات التي حاصرت أبواب مكاتب صحة ثالث المحلة وعدد من الوحدات السكنية.



و قام اليوم الموظفين والعاملين بمكتب صحة ثالث المحلة التابعة للإدارة الصحية بثان المحلة، بالدخول الى مقر عملهم عن طريق القفز من خلال النوافذ، بعد أن أغلقت مياة الصرف الصحى أمامهم الابواب، وأصبح الوسيلة الوحيدة للدخول لعملهم هو النوافذ.



من جانبة ذكر محمد سويلم من أهالى المنطقة، أن أنسداد مواسير الصرف الصحى يحدث كثيرا فى منطقتهم، وتتحول شوارع المنطقة الى مستنقع مياة صرف صحى، اضافة الى أنتشار القاذروات، مما يجعلهم عرضة للاصابة بالامراض.



ويقول أحمد محمد أنة ذهب لاستخراج شهاد ميلاد لنجلة ولكنة فوجىئ بالشارع الخاص بمكتب صحة ثالث المحلة ملىء بمياة الصرف الصحى والروائح الكريهة، ووجد صعوبة بألغة فى الدخول الية.



وأشار أحد العاملين فى مكتب صحة ثالث المحلة ـ رفض ذكر أسمة ـ أنهم يجدون صعوبة فى الدخول الى مقر عملهم، وأنهم قاموا بالدخول من خلال الشبابيك، فضلا عن الروائح الكريهة الموجودة بجانب مقر عملهم، والتى قد تصيبهم بالامراض.



على جانب أخر ذكر مصدر من داخل مركز ومدينة المحلة الكبرى، أن اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية أصدر أوامرة بتوفير سيارات لشفط المياة الموجودة بمنطقة الجمهورية، وانهاء تلك المشكلة فى خلال ساعات قليلة.