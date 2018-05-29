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إقبال شديد من المعتذرين عن المشاركة في امتحانات الثانوية العامة (صور)

الثلاثاء 29/مايو/2018 - 11:26 ص
إقبال شديد من المعتذرين عن المشاركة في امتحانات الثانوية العامة (صور)
تقديم الطلبات
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ريم محمود
 
تشهد مكاتب تلقي اعتذارات المشاركة في امتحانات الثانوية العامة، إقبالًا شديدًا، منذ أن تم فتح باب تلقي الاعتذارات، أمس الإثنين.

وحصلت "الفجر" على صور ترصد حالة الإقبال الشديد غير المسبوق.

وقال عصام معروف، أحد المنتدبين للملاحظة في أحد مراكز أسيوط -والذي توجه إلى المنيا عقب صلاة الفجر لتقديم اعتذاره- إن عدد الموظفون بالكنترول قليل ومن محافظة أخرى، وصائمون ولا يقدرون على هذا الكم الهائل من الرجال والنساء المعتذرين"، مؤكدًا أن المعلمين كان يهرولون وراء موظفي الكنترول أملًا في قبول اعتذارتهم.

وأضاف: "لا تحدثونى عن كرامة المعلمين في ظل سفرهم من أقصاها إلى أدناها دون مقابل مادي يذكر".

وعلق الدكتور رضا حجازي، رئيس امتحانات الثانوية العامة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على التزاحم الشديد للقبول على تقديم اعتذارات عن المشاركة في امتحانات الثانوية العامة، والذي تم فتح بابها أمس الإثنين على أن يكون غدًا الأربعاء الموعد الأخير.

وقال إلى "الفجر"، إنه لن يتم قبول أي اعتذارات إلا من الذين يتوافر لديهم الشروط فقط، مؤكدًا أنه لا يوجد أي استثناءات أو خلافه، ومن يتوافق عليه الشروط سوف يتم قبوله.

وأكد أن الموعد الأخير لتقديم الاعتذارات غدًا، ولا تنوي الوزارة مد الفترة.

وصرح أحمد خيري، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في وقت سابق بأن الدكتور رضا حجازي، رئيس قطاع التعليم العام ورئيس عام امتحان الثانوية العامة، أعلن أنه سيتم فتح باب الاعتذار عن المشاركة في أعمال امتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2017-2018 اعتبارًا من صباح يوم الإثنين الموافق 28-5-2018، ويستمر حتى يوم الأربعاء الموافق 30-5-2018.
إقبال شديد من المعتذرين عن المشاركة في امتحانات الثانوية العامة (صور)
المزيد عن: وزارة التعليم باب الاعتذار الثانوية العامة التعليم التربية والتعليم اعتذارات
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