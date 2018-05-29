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مجلس جامعة أسيوط يوافق على تعيين 8 أساتذة بعدد من الكليات

الثلاثاء 29/مايو/2018 - 11:25 ص
مجلس جامعة أسيوط يوافق على تعيين 8 أساتذة بعدد من الكليات
الدكتور أحمد عبده جعيص - أرشيفية
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وافق مجلس جامعة أسيوط فى جلسته المنعقدة برئاسة الدكتور أحمد عبده جعيص رئيس الجامعة على تعيين 8 أساتذة بمختلف كليات الجامعة.

وشملت القرارات تعيين أستاذين بكلية التربية وهما الدكتور صمويل تامر بشرى بقسم علم النفس تخصص " الصحة النفسية " و الدكتور حمدى محمد البيطار بقسم المناهج وطرق التدريس ، وفى كلية الآداب تعيين كلاً من  الدكتور يسرى عبد الحكيم خليفة بقسم التاريخ تخصص " التاريخ اليونانى والرومانى " و الدكتورة حنان أحمد سليم بقسم الإعلام تخصص  " اذاعة وتليفزيون " ، كما تعيين أستاذين  بكلية التربية الرياضية وهما الدكتور طارق صلاح الدين سيد بقسم التدريب الرياضى وعلوم الحركة تخصص " تدريب كرة يد " و الدكتورة حنان محمد جعيصة بقسم المناهج وتدريس التربية الرياضية تخصص " كرة يد " ، وفى كلية الطب البيطرى وافق المجلس على تعيين الدكتورة سيلفيا اسامة إبراهيم بقسم الصحة والأمراض المشتركة بالإضافة إلى تعيين الدكتورة سهير كامل سيد بقسم الباثولوجيا الاكلينيكية بطلية الطب البشرى.

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