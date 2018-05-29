للعروس.. دليلك الشامل قبل الذهاب للحمام المغربي

هناك بعض المعايير والمحاذير على كل عروس الانتباه لها، حتى يتم الحمام المغربي بسلام، دون أن تصيبها أي إصابات، وتلك المعايير:



يجب على المرأة اصطحاب المنشفة والملابس الداخلية الخاصة بها عند الذهاب إلى «السبا».



يفضل إزالة الشعر الزائد في الجسم قبل أو بعد عمل الحمام المغربي بثلاثة أيام، وخاصة لصاحبات البشرة الحساسة.



اعلمي جيدًا أن الحمام المغربي يتسبب في التهاب البشرة؛ نتيجة كثرة الفرك، لذا يجب عليكِ الابتعاد عن استخدام أي مواد عطرية، مثل كريمات الترطيب والعطور المختلفة؛ حتى لا تتهيج بشرتك.



يُفضل في آخر خطوة في الحمام المغربي أن تستخدمي الماء البارد قليلًا؛ لتقومي بغلق مسام بشرتك.



لصاحبات الضغط المنخفض والأنيميا، احذري من الحمام المغربي؛ لأن المياه الساخنة قد تتسبب في انخفاض الضغط أكثر؛ نتيجة اتساع الأوعية الدموية.



يفضّل أن تقوم العروس بالحمام المغربي في الأيام الثلاثة الأخيرة قبل الزفاف؛ ليكون مفعوله مستمرًا في ليلة العُرس.



الإكثار من الحمام المغربي قد يرهق البشرة، ويتسبب في تشققها، فانتبهي.

