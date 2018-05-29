قميص ريال مدريد الجديد يثير الجدل حول مستقبل رونالدو

كشف نادي ريال مدريد الإسباني، عن القميص الجديد الذي سيخوض به الفريق الأول الموسم المقبل بشكل رسمي، بعد التتويج بدوري أبطال أوروبا.





وأعلن ريال مدريد عن القميص الجديد عن طريق فيديو شارك فيه الرباعي بنزيمة ومارسيلو وناتشو وجاريث بيل.





ذكرت صحيفة ميرور الإنجليزية، أن إعلان قميص ريال مدريد الجديد بدون كريستيانو رونالدو آثار جدلاً كبيراً حول مستقبل اللاعب مع الملكي في الموسم المقبل.





واشارت الصحيفة إلي أن رونالدو، قد ألمح في تصريحات سابقة عن نيته في الرحيل عن ريال مدريد وذلك عقب التتويج بدوري أبطال أوروبا يوم السبت الماضي على حساب ليفربول.



