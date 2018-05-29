أسعار الفاكهة اليوم الثلاثاء 29-5-2018 في محافظة المنيا
الثلاثاء 29/مايو/2018 - 10:20 ص
احمد الخميسى
تشهد أسعار الفاكهة بمحافظة المنيا، اليوم الثلاثاء، استقرارا ملحوظا، حيث وصل سعر كيلو الجوافة 8 جنيهات، والرمان 5 جنيهات، الكاكا 8 جنيهات.
وسجل سعر التفاح المصري 12 جنية، التفاح الأمريكي 24 جنيها، المانجو من 12 إلى 20 جنيها، البلح الأحمر 6 جنيهات، البلح الأسمر 5 جنيهات.
وسجل سعر التفاح المصري 12 جنية، التفاح الأمريكي 24 جنيها، المانجو من 12 إلى 20 جنيها، البلح الأحمر 6 جنيهات، البلح الأسمر 5 جنيهات.