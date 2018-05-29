ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

إخلاء مبنى مجلس الشورى الإيراني بسبب طرد مشبوه

الثلاثاء 29/مايو/2018 - 10:19 ص
إخلاء مبنى مجلس الشورى الإيراني بسبب طرد مشبوه
مجلس الشورى الإيراني
طباعة
وكالات
 

أخلت السلطات الإيرانية صباح الثلاثاء مبنى مجلس الشورى الإيراني البرلمان، بعد عثورها على طرد مشبوه بالقرب منه.

 

وذكرت وسائل إعلام إيرانية أن قوات أمن البرلمان أغلقت المبنى في تمام 8:30 بالتوقيت المحلي، بعد العثور على طرد مشبوه أمام مدخل مجلس الشورى، مضيفة أن السلطات تأكدت لاحقا أن الطرد خال من المتفجرات.

 

وأوضحت أنه فور العثور على الطرد المشبوه أعلنت حالة الطوارئ في المجلس وأغلقت أبوابه أمام المراسلين والمواطنين لمدة ساعة.

 

جدير بالذكر أن أعضاء المجلس كانوا يعقدون جلسة لحظة العثور على الطرد المشبوه من قبل فريق الحماية الأمنية الخاصة بالمجلس.

 

المزيد عن: مجلس الشورى الإيراني طرد مشبوه ايران السلطات الإيرانية البرلمان الايراني
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع ردود فعل قوية على نقل السفارة الأمريكية إلى القدس المحتلة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية - منتخبات
المكسيك - أساسي
0
x
03:00
0
ويلز - أساسي
تونس - الأوليمبي
-
x
23:00
-
مصر - الأوليمبي
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
5/29/2018 10:20:03 AM