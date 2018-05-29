مايا دياب تكشف تفاصيل أحدث أعمالها الفنية

كشفت الفنانة مايا دياب، عن تفاصيل العمل المرتقب طرحه بعد شهر رمضان المبارك عبر حسابها الشخصي على "تويتر" حيث أشارت إلى أن الأغنية من كلمات أحمد ماضي، ألحان زياد برجي وتوزيع هادي شرارة.





وكتبت مايا دياب قائلة: "كتير مبسوطة خبركن عن بعدو من ألحان زياد برجي كلمات أحمد ماضي وتوزيع هادي شرارة مبدعين التقوا على بساطة هالاغنية الفرحة واللي رح توصل على قلبكن مباشرةً..عّم بصوّر هالاغنية مع جاد شويري وجاد رح يوصلها بطريقته الخاصة..والصحافة ضيوفنا بكرا بموقع التصوير..