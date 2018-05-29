الموز بـ 4 جنيهات.. تعرف على أسعار الجملة في سوق العبور اليوم
الثلاثاء 29/مايو/2018 - 10:10 ص
واصلت أسعار الخضروات اليوم الثلاثاء، استقرارها حيث سجل كيلو الطماطم سعر ما بين 6 إلى 7 جنيهات بسوق التجزئة، والفلفل ما بين 10 و12 جنيها ، والبطاطس 3.5 جنيه ، والبصل ما بين 2.5 إلى 3.5 جنيهات ، والفاصوليا الخضراء من 5 الي6 جنيهات ، والليمون من 8 الي 10 جنيهات ، والكوسة ارتفع سعرها من 4 جنيهات الي8 جنيهات ، والخيار 4 جنيهات ، والثوم 20 جنيها ، والباذنجان 5 جنيهات ، والملوخية من 4 إلى 5 جنيهات وارتفعت إلى6 جنيهات ، والجزر 7 جنيهات ، والقلقاس 5 جنيهات ، والبسلة 6 جنيهات
كما واصلت أسعار الخضروات والفاكهة استقرارها اليوم الخميس حيث سجل كيلو العنب ما بين 20 إلى 25 جنيها ، والتفاح ما بين 17 و 20 جنيها ، والموز 4 جنيها ، والخوخ من 5 إلى 10 جنيهات ، والبلح من 8 إلى 12 جنيه.
وقال حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية ،أن اسعار الفاكهة ستنخفض خلال الايام القادمة في ظل زيادة المعروض مقابل تراجع الطلب.
كما واصلت أسعار الخضروات والفاكهة استقرارها اليوم الخميس حيث سجل كيلو العنب ما بين 20 إلى 25 جنيها ، والتفاح ما بين 17 و 20 جنيها ، والموز 4 جنيها ، والخوخ من 5 إلى 10 جنيهات ، والبلح من 8 إلى 12 جنيه.
وقال حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية ،أن اسعار الفاكهة ستنخفض خلال الايام القادمة في ظل زيادة المعروض مقابل تراجع الطلب.
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