الولايات المتحدة تعلن عزمها الانسحاب من مؤتمر نزع السلاح بالأمم المتحدة

أعلنت الولايات المتحدة، عزمها الانسحاب من مؤتمر نزع السلاح بالأمم المتحدة احتجاجًا على رئاسة سوريا للمؤتمر، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية، في خبر عاجل لها.

وقد احتجت دول عديدة الاثنين على ترؤس سوريا مؤتمر الأمم المتحدة لنزع السلاح، في الوقت الذي توجه فيه أصابع الاتهام إلى نظام الرئيس بشار الأسد باستخدام السلاح الكيميائي ضد شعبه.

وفي تغريدة على تويتر قال السفير روبرت وود، الممثل الدائم للولايات المتحدة في المؤتمر، ومقره جنيف، إن "يوم الاثنين 28 مايو سيبقى أحد أحلك الأيام في تاريخ مؤتمر نزع السلاح مع تولي سوريا رئاسته لمدة أربعة أسابيع".