وزير التنمية يؤكد على ضرورة الأخذ برأي المواطن في تنفيذ الصرف الصحي بقنا

طالب اللواء أبو بكر الجندي وزير التنمية المحلية، العاملين بوحدتي التنفيذ المحلية بمحافظتي قنا وسوهاج على استكمال مشروعات الصرف الصحي، بالاهتمام برأي المواطن فى الخطوات التي يتم اتخاذها لتنفيذ المشروعات.





وأشار "الجندي"، إلى أهمية التواصل الجيد بين كافة العاملين بكل وحدة والعمل بروح الفريق وسرعة الانجاز لكافة المشروعات مع الدقة في التنفيذ على أكمل وجه.





وكان اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا قد وقع الاتفاقية الإطارية ممثلا عن المحافظة، بينما وقع من جانب الهيئة المهندس السيد العشري رئيس مجلس الإدارة، وذلك في حضور ممثلين لوزارة التنمية المحلية ومكتب تنسيق البرنامج، وقد تضمنت الاتفاقية كافة الالتزامات والحقوق للطرفين، وأكدت الاتفاقية على أن الهيئة القومية ستقوم بتنفيذ استكمال المشروعين المتفق عليهما على أن تتولي المحافظة التمويل من خلال برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر، كما تلتزم تتعهد الهيئة بمقتضي الاتفاق بمراعاة كافة الاعتبارات الفنية والبيئية واللاجتماعية والمالية.





جدير بالذكر أن برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر يأتي في سياق برنامج التنمية الاجتماعية والاقتصادية الشاملة لدعم عملية التنمية المحلية المتكاملة بمحافظات الصعيد، الذي أطلقته الحكومة المصرية مؤخرا، لخلق بيئة مواتية لتحسين تقديم الخدمات ، وتعزيز التنمية المحلية المستدامة وخلق فرص عمل منتجة، والحد من الفقر في المحافظات المستهدفة التي تم تهميشها لسنوات طويلة ، وعلى رأسها محافظات صعيد مصر، ويسعي البرنامج إلى تحسين بيئة العمل لتنمية القطاع الخاص ودعم الميزة التنافسية لكل محافظة، وتعزيز قدرة الإدارات المحلية على توفير البنية الأساسية وتقديم الخدمات بجودة عالية في محافظتي قنا وسوهاج من خلال تعبئة وتنمية الموارد المحلية.