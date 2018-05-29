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هشام الهلباوي: نحاول الاستفادة من استثمارات الدولة السابقة في محافظات الصعيد

الثلاثاء 29/مايو/2018 - 10:12 ص
هشام الهلباوي: نحاول الاستفادة من استثمارات الدولة السابقة في محافظات الصعيد
الدكتور هشام الهلباوي - أرشيفية
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ياسمين مبروك
 
أوضح هشام الهلباوي، مدير برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر، أنه تم تنفيذ 3% من مشروعات الصرف الصحي في قفط، فقط قبل التوقف منذ 5 سنوات، وعندما بدأ تنفيذ البرنامج، كانت هناك مطالبات من المواطنين خلال جلسات التشاور بضرورة المساهمة في إنقاذ هذه المشروعات الضخمة والعمل على استكمالها، ما دفع المجلس الاقتصادي بالمحافظة لإدارج المشروعين في خطة العام الأول للبرنامج، وتم التوصل لاتفاق مع الهيئة القومية لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي لاستكمال تنفيذ المشروعين.

وأكد أن البرنامج يحاول التدخل لتعظيم الاستفادة من استثمارات الدولة السابقة في محافظات الصعيد، وإحياء المشروعات المتعثرة، وتوفير التمويل والدعم الفني اللازم لاستكمال المشروعات المتوقفة.
المزيد عن: وزير التنمية المحلية وزارة التنمية المحلية هشام الهلباوي تنمية الصعيد التنمية المحلية
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