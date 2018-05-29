هشام الهلباوي: نحاول الاستفادة من استثمارات الدولة السابقة في محافظات الصعيد

أوضح هشام الهلباوي، مدير برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر، أنه تم تنفيذ 3% من مشروعات الصرف الصحي في قفط، فقط قبل التوقف منذ 5 سنوات، وعندما بدأ تنفيذ البرنامج، كانت هناك مطالبات من المواطنين خلال جلسات التشاور بضرورة المساهمة في إنقاذ هذه المشروعات الضخمة والعمل على استكمالها، ما دفع المجلس الاقتصادي بالمحافظة لإدارج المشروعين في خطة العام الأول للبرنامج، وتم التوصل لاتفاق مع الهيئة القومية لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي لاستكمال تنفيذ المشروعين.



